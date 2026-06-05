रीवा में डिप्टी सीएम के पूर्व निज सचिव पर छेड़खानी का आरोप लगाने वाली महिला का यू-टर्न

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला के निज सचिव रहे राजीव तिवारी पर एक महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाया था। महिला ने आरोप लगाते हुए बताया था कि भूमि से जुड़े एक मामले में राजीव ने उसे रीवा बुलाया और ढेकहा स्थित एक होटल में कमरा बुक कराया, साथ ही होटल में वह खुद पहुंच गए और उसके साथ छेड़खानी की। इस दौरान उसकी बहन भी साथ में थी। महिला के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम के बाद वो उप मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास पर गई जहां पर निज सचिव राजीव तिवारी भी मौजूद था, भीड़ की वजह से वो इस बारे में बात नहीं कर पाई। महिला के मुताबिक इसके बाद राजीव फिर से अकेले में मिलने का दबाव बनाने लगे। जिसके चलते होटल से अपना सामान लेकर वह बस स्टैंड पहुंची और वहां से बस में सवार होकर चली गई। इस सनसनीखेज आरोप से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गईं और उक्त आडियो तेजी से वायरल होने लगा। राजनीतिक रूप से भी आरोप लगने लगे।