MP में ‘बाबू’ 9500 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार, तहसील कार्यालय में मची भगदड़

Lokayukta action: मध्य प्रदेश में लगातार भ्रष्ट अधिकारीयों और कर्मचारियों के खिलाफ लोकायुक्त की टीम तेजी से कार्रवाई कर रही है। आए दिन राज्य के विभिन्न जिलों एवं क्षेत्रों से रिश्वत (Bribe) लेते अधिकारी-कर्मचारीयों को रंगे हाथ पकड़े जाने के मामले सामने आ रहे है लेकिन बावजूद इसके घूसखोरी पर लगाम लगती दिख नहीं रही है। ताजा मामला मध्यप्रदेश के रीवा जिले के त्योंथर से सामने आ रहा है जहां, तहसील कार्यालय का बाबू रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। इस कार्रवाई के बाद पूरे तहसील कार्यालय में हड़कंप मच गया, कई कर्मचारी तो आफिस छोड़कर भाग निकले। (mp news)