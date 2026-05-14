एमपी में पकड़ाया एक और घूसखोर, स्टेनो को 30 हजार रुपये रिश्वत लेते लोकायुक्त ने पकड़ा

एक दिन पहले बुधवार को मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में भी जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर ASI दिनेश रघुवंशी को बस स्टैंड के पास एक चाय की टपरी पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। रिश्वतखोर ASI दिनेश रघुवंशी के खिलाफ सिवनी जिले के छितापार गांव के रहने वाले नंदकिशोर चौरसिया ने लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में शिकायत की थी। शिकायत में फरियादी ने बताया था कि उसके बेटे अभिषेक चौरसिया को नौकरी दिलाने एवं सरकारी विभाग में गाड़ी लगाने का झांसा देकर शातिर ठगों ने फर्जीवाड़ा किया है। जब वो इस बात की शिकायत दर्ज कराने के लिए कोतवाली थाने पहुंचे तो एएसआई दिनेश रघुवंशी ने उनसे सही रिपोर्ट लिखने और फर्जी सिग्नेचर की जांच करवाने के एवज में 30 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की। बातचीत के बाद सौदा 20 हजार रुपये रिश्वत देना तय हुआ था।