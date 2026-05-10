होटलिंग और ऐश की चाह में बने चोर, गुल्लक तक नहीं छोड़े 7 चोरियों का खुलासा, 22 लाख के जेवर और बाइक बरामद

Bad company, a desire for a lavish lifestyle नरसिंहपुर. गलत संगत, अच्छी लाइफ स्टाइल, होटलिंग और मौज-मस्ती की चाह ने कुछ युवकों व किशोरों को चोरी की दुनिया में धकेल दिया। थाना स्टेशनगंज क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की वारदातों का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक शातिर गिरोह को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य बंद मकानों की रेकी कर देर रात चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस ने गिरोह के कब्जे से करीब 22 लाख रुपए मूल्य के सोने-चांदी के जेवर और दो चोरी की बाइक बरामद की हैं। चोरी के जेवर खरीदने वाले एक दुकानदार को भी गिरफ्तार किया गया है।

शनिवार को एसपी डॉ. ऋषिकेश मीना ने एएसपी संदीप भूरिया, एसडीओपी मनोज गुप्ता की मौजूदगी में कार्रवाई का खुलासा किया। बताया कि स्टेशनगंज पुलिस को मुखबिर से कुछ संदिग्ध युवकों के घूमने की सूचना मिली। पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर 6 संदिग्धों को अभिरक्षा में लिया। पूछताछ में तीन नाबालिग विधि उल्लंघनकर्ता बालकों सहित आरोपियों ने चीलाचौन, सुपला, खुरपा बड़ा, विपतपुरा के दो स्थानों, जेल क्वार्टर्स और मंडी रोड स्थित एक होटल में चोरी की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया।

जांच में सामने आया कि आरोपी पहले सुनसान और बंद मकानों की रेकी करते थे। देर रात दरवाजे और ताले तोडकऱ नकदी, जेवर और अन्य कीमती सामान चोरी कर अलग-अलग रास्तों से फरार हो जाते थे। चोरी का सामान कम कीमत में बेचकर रकम आपस में बांट लेते थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि चोरी से मिलने वाली रकम होटलिंग, घूमने-फिरने और मौज-मस्ती में खर्च की जाती थी। आरोपियों ने बच्चों के गुल्लक तक नहीं छोड़े। पुलिस ने कबच्चों की जमा राशि भी बरामद कर ली।