सूर्यकुंड में स्वच्छता के लिए श्रमदान कर दिया स्वच्छ नर्मदा, सुरक्षित भविष्य का संदेश, पत्रिका अमृतम जलम अभियान

Patrika Amrutam Jalam campaign नरसिंहपुर. पत्रिका के अमृतम जलम अभियान के तहत शनिवार को सुबह बरमान के सतधारा स्थित सूर्यकुंड में बड़ी संख्या में लोगों ने श्रमदान कर नर्मदा तट की सफाई की। अभियान के दौरान घाट के आसपास फैली गंदगी और कचरे को एकत्रित कर निर्धारित स्थान तक पहुंचाया। सामाजिक कार्यकर्ताओं, युवाओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को नर्मदा तट को स्वच्छ बनाए रखने जागरूक भी किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र नागेश ने सहभागिता करते हुए कहा कि नर्मदा तट की स्वच्छता केवल शासन-प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि नर्मदा जितनी स्वच्छ रहेगी, समाज का जीवन उतना ही स्वस्थ, समृद्ध और सुखी रहेगा। उन्होंने पत्रिका के अमृतम जलम अभियान की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे अभियान लोगों में जल स्रोतों और पवित्र नदियों के संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी का भाव जागृत करते हैं।