8 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

समाज में खत्म नहीं हो रहीं रुढिय़ां, 6 साल 127 से ज्यादा रुकवाए गए बाल विवाह, कई दूसरे क्षेत्रों में करते हैं कार्यक्रम

जिले में वर्ष 2020 से अब तक 6 साल में 127 बाल विवाह रोके गए हैं। समय पर मिली सूचनाओं पर यदि प्रशासनिक अमला सक्रियता नहीं दिखाता तो न जाने कितनी बालिकाएं वधू बन जातीं और कितने बालकों के सिर शादी का सेहरा बंध जाता।

3 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

May 08, 2026

जिले में वर्ष 2020 से अब तक 6 साल में 127 बाल विवाह रोके गए हैं। समय पर मिली सूचनाओं पर यदि प्रशासनिक अमला सक्रियता नहीं दिखाता तो न जाने कितनी बालिकाएं वधू बन जातीं और कितने बालकों के सिर शादी का सेहरा बंध जाता।

जिले के एक गांव में बाल विवाह न करने समझाइश देते हुए अमला।

child marriage persist within society नरसिंहपुर. (प्रकाश चौबे)वर्तमान दौर भले ही डिजीटल क्रांति का हो लेकिन समाज में बाल विवाह जैसी गलत रुढिय़ां आज भी खत्म नहीं हो रही है। भले ही इसके लिए शासन-प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है। बदलते सामाजिक माहौल में यह कुप्रथा नए तरीके से सामने आ रही है। कार्रवाई और निगरानी से बचने के लिए कई परिवार अब अपने गांव या क्षेत्र से बाहर जाकर चुपचाप विवाह करा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे मामलों की चर्चा तो होती है, लेकिन अधिकांश घटनाएं आधिकारिक रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच पातीं।
जिले में वर्ष 2020 से अब तक 6 साल में 127 बाल विवाह रोके गए हैं। समय पर मिली सूचनाओं पर यदि प्रशासनिक अमला सक्रियता नहीं दिखाता तो न जाने कितनी बालिकाएं वधू बन जातीं और कितने बालकों के सिर शादी का सेहरा बंध जाता।
जिले में 6 वर्षो के दौरान बाल विवाह के मामलों को देखें तो सबसे अधिक मामले नरसिंहपुर, चीचली और साईंखेड़ा क्षेत्र में सामने आए हैं। वर्ष 2022 और 2024 में सर्वाधिक 25-25 बाल विवाह रोके गए, जबकि इस वर्ष में अब तक 9 मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है। सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीण स्तर पर काम करने वाले लोगों का कहना है कि अब लोग विवाह आयोजन को गोपनीय रखने लगे हैं। वर्ष 2020 से अब तक सांइखेड़ा ब्लाक में बाल विवाह के 25, चीचली में 29, नरसिंहपुर में 33, करेली में 11, गोटेगांव में 13 एवं चांवरपाठा 16 मामले सामने आए। जिनमें विवाह रूकवाने की कार्रवाई हुई। अमले की सक्रियता से बुधवार को भी 17 वर्ष 3 माह की एक किशोरी का विवाह बालिग होने पर ही करने परिजनों को समझाइश देने अमला पहुंचा। किशोरी का विवाह रायसेन जिले में तय हुआ था।
बदलते माहौल में बढ़ी चिंता, रिश्तों का दबाब बड़ा कारण
समाज में बाल विवाह के प्रति कई वर्ग के लोगों की सोच न बदलने के पीछे कई वजह मानी जातीं हैं। इनमें बड़ी वजह यह भी है कि बदले सामाजिक माहौल में बालिकाओं की सुरक्षा, मोबाइल और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव, पारिवारिक प्रतिष्ठा की चिंता तथा आर्थिक दबाव जैसी वजहें भी जल्दी विवाह कराने के पीछे प्रमुख कारण बन रही हैं। कई पालकों में यह मानसिकता बनी रहती है कि कम उम्र में विवाह कर देने से जिम्मेदारी जल्दी पूरी हो जाएगी। वहीं कुछ परिवार सामाजिक चर्चा या रिश्तों के दबाव में भी जल्द निर्णय ले लेते हैं।
जागरूकता-समझाइश से कई टाल देते हैं विवाह
ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी कई स्थानों पर कम उम्र में विवाह को परंपरा और सामाजिक चलन का हिस्सा माना जाता है। हालांकि शिक्षा का स्तर बढऩे और प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण जागरूकता पहले की तुलना में बढ़ी है। स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और पंचायत स्तर पर लगातार समझाइश दी जाती है कि कम उम्र में विवाह से बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस और प्रशासन द्वारा विवाह सीजन में विशेष निगरानी रखी जा रही है। सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करती है और कई मामलों में समय रहते विवाह रुकवाए गए हैं।
क्यों नहीं थम रहे बाल विवाह
बेटियों की सुरक्षा को लेकर पालकों में चिंता
सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक दबाव
आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर जल्दी विवाह का निर्णय
ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरा और सामाजिक चलन का प्रभाव
प्रशासनिक कार्रवाई से बचने दूसरे क्षेत्रों में जाकर विवाह
फैक्ट फाइल
2020 से 2026-27 तक रोके गए बाल विवाह -127
वर्ष 2022 और 2024 में सबसे अधिक मामले - 25-25
सर्वाधिक मामले-नरसिंहपुर, चीचली और साईंखेड़ा क्षेत्र
निगरानी में शामिल विभाग-महिला एवं बाल विकास, पुलिस और प्रशासन
वर्षवार आंकड़े
वर्ष रोके गए बाल विवाह
2020 09
2021 14
2022 25
2023 22
2024 25
2025 22
2026 09
वर्जन
जिले में बाल विवाह के जो भी मामले में अब तक मेरे सामने आए उनमें अधिकांश में बच्चों का स्कूल ड्रॉप करना, पढ़ाई से दूरी है। साथ ही गांव-कस्बों में पालकों को आज के माहौल में यह चिंता भी रहती है कि उनके बच्चे कोई गलत कदम न उठा लें। समाज को बाल विवाह के दुष्परिणाम बताने निरंतर जागरूकता कार्यक्रम होते हैं। सबसे जरूरी है कि बच्चों को शिक्षा से जोडकऱ रखा जाए।
प्रांजली मर्सकोले, सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग नरसिंहपुर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 May 2026 12:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / समाज में खत्म नहीं हो रहीं रुढिय़ां, 6 साल 127 से ज्यादा रुकवाए गए बाल विवाह, कई दूसरे क्षेत्रों में करते हैं कार्यक्रम

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीमित संसाधनों में डेंगू-मलेरिया से जंग, जांच बढ़ाने जोर, एक एलाइजा से जांच व्यवस्था, जागरूकता भरोसे नियंत्रण की कोशिश

जिले में हर वर्ष डेंगू और मलेरिया जैसी मौसमी बीमारियों की रोकथाम स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती साबित बन रही है। सीमित संसाधन, पर्याप्त जांच सुविधाओं की कमी और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता के अभाव के बीच विभाग को संक्रमण रोकने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है।
नरसिंहपुर

नाले की जमीन पर धौंस दिखाकर लगा दी गन्ने की फसल, मारपीट, ठेमी थाना के ग्रामीण परिवार ने की शिकायत

जिले में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने प्रशासन की सख्ती से कार्रवाई चलने के बाद भी कई जगह अवैध कब्जे झगड़े की वजह बन रहे हैं। मंगलवार को ठेमी थाना के ग्राम मगरधा शेढ़ टपरिया से आए एक ग्रामीण परिवार ने कलेक्टर के नाम शिकायत दी है।
नरसिंहपुर

भवन बने, सुविधाएं अधूरी, 167 आंगनवाड़ी केंद्र अंधेरे में, 166 में शौचालय नहीं,बच्चों को केंद्रों में बैठने की लाचारी

जिले में संचालित करीब 1200 केंद्रों में से 1192 केंद्रों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता अभी भी अधूरी है। हालत यह है कि 1033 केंद्रों में ही बिजली कनेक्शन उपलब्ध है, जबकि 167 केंद्र अब भी बिजली से वंचित हैं।
नरसिंहपुर

बचई के इथेनॉल प्लांट में भारी वजनी टैंक गिरने से दो मजदूरों की मौत

जिले के ग्राम बचई स्थित महाकौशल शुगर मिल परिसर में स्थित इथेनॉल प्लंाट में सोमवार की रात करीब एक-डेढ़ बजे दर्दनाक हादसा हो गया। प्लांट में कार्य कर रहे दो श्रमिकों के ऊपर एक भारी वजनी टैंक गिरा तो दोनों श्रमिकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
नरसिंहपुर

आंधी ने मचाई तबाही, पेड़ गिरे, खंभे, लाइन क्षतिग्रस्त, जिले में 15 से अधिक स्थानों पर 33 केवी लाइन में खराबी

जिले में तेज आंधी ने एक बार फिर तबाही मचाई है, शनिवार को दोपहर में अचानक तेज आंधी चलने और कई जगह बारिश होने से बिजली की आपूर्ति ठप हो गई। जगह-जगह पेड़ गिरे, खंभे-तार टूटे, ट्रांसफार्मरों को नुकसान हुआ। जिले में 15 से अधिक स्थानों पर 33 केवी लाइन में आई खराबी
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.