3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

आंधी ने मचाई तबाही, पेड़ गिरे, खंभे, लाइन क्षतिग्रस्त, जिले में 15 से अधिक स्थानों पर 33 केवी लाइन में खराबी

जिले में 15 से अधिक स्थानों पर 33 केवी लाइन में आई खराबी से दर्जनों गांवों में बिजली की आपूर्ति ठप हो गई जो शनिवार की देर रात रही और अमला आंधी कम होने के साथ ही लाइन को दुरुस्त करने में जुटा रहा ताकि आपूर्ति बहाल हो सके।

2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

May 03, 2026

जिले में तेज आंधी ने एक बार फिर तबाही मचाई है, शनिवार को दोपहर में अचानक तेज आंधी चलने और कई जगह बारिश होने से बिजली की आपूर्ति ठप हो गई। जगह-जगह पेड़ गिरे, खंभे-तार टूटे, ट्रांसफार्मरों को नुकसान हुआ। जिले में 15 से अधिक स्थानों पर 33 केवी लाइन में आई खराबी

ग्राम ढिगसरा रोड से लगकर एक पेड़ गिर गया।

Faults in the 33 kV power lines नरसिंहपुर. जिले में तेज आंधी ने एक बार फिर तबाही मचाई है, शनिवार को दोपहर में अचानक तेज आंधी चलने और कई जगह बारिश होने से बिजली की आपूर्ति ठप हो गई। जगह-जगह पेड़ गिरे, खंभे-तार टूटे, ट्रांसफार्मरों को नुकसान हुआ। जिले में 15 से अधिक स्थानों पर 33 केवी लाइन में आई खराबी से दर्जनों गांवों में बिजली की आपूर्ति ठप हो गई जो शनिवार की देर रात रही और अमला आंधी कम होने के साथ ही लाइन को दुरुस्त करने में जुटा रहा ताकि आपूर्ति बहाल हो सके।


शनिवार को सुबह से उमस भरी गर्मी रही, दोपहर में अचानक मौसम बदला, बादल छाने के साथ ही तेज आंधी शुरू हो गई। गोटेगांव, तेंदूखेड़ा, नरसिंहपुर, करेली, सांईखेड़ा, गाडरवारा, करेली तहसील में कई जगह खंभे गिरने और लाइन टूटने से बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई। बताया जाता है कि सांईखेड़ा, करेली, करपगांव, चीचली, इमलिया, तेंदूखेड़ा, कौडिय़ा क्षेत्र में सर्वाधिक विद्युत लाइन को नुकसान हुआ है। मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री नीलाभ श्रीवास्तव ने बताया कि अभी अमला लाइन को सुधारने में लगा है, जहां से सूचनाएं मिल रही हैं, कार्य कराने टीम भेजी जा रही है। करीब 15 स्थानों पर 33 केवी लाइन खराब हो गई है, अभी यह आंकलन करना मुश्किल है कि कहां कितना नुकसान हुआ है। लाइन की आपूर्ति से कई क्षेत्रों में ब्लैक स्पॉट की बनी स्थिति को दूर करने टीमें कार्य में लगी हैं।
अंाधी के दबाब में बड़े-बड़े पेड़ गिरे

तेज आंधी का दबाब इतना अधिक रहा कि कई जगह छप्पर उड़े। वहीं बड़े-बड़े पेड़ों की जड़ें हिल गईं और वह जमींदोज हो गए। राजमार्ग से लगे ढिगसरा रोड पर एक विशाल आम का पेड़ आंधी से गिर गया, गनीमत रही कि कोई उसकी चपेट में नहीं आया। पेड़ गिरने की खबर लगते ही मौके पर ग्रामीण पहुंचे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 May 2026 01:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / आंधी ने मचाई तबाही, पेड़ गिरे, खंभे, लाइन क्षतिग्रस्त, जिले में 15 से अधिक स्थानों पर 33 केवी लाइन में खराबी

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिले में 4 माह में 263 हादसों में 97 लोगों ने गंवाई जान, 308 घायल, बैठकों तक सिमटकर रह जाते हैं सुरक्षा के निर्देश

जिले में सडक़ हादसों को कम करने के लिए दशकों बाद भी न तो ठोस प्रबंध हो सकें हैं और न ही सुरक्षित यातायात के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है। सडक़ सुरक्षा समितियों की बैठकों में हादसे कम करने के लिए जरूरी कार्य कराने विभाग जिम्मेदारी तय कर निर्देश तो दिए जाते हैं लेकिन उन पर मैदानी स्तर तक कार्य कम ही दिखता है
नरसिंहपुर

नाले-नालियों की सफाई में बाधा, कहीं दांसे तो कहीं पक्का निर्माण, निकाय की टीम के सामने आ रहीं कई मुश्किलें

बारिश से पहले नगरीय क्षेत्र में नाले-नालियों की साफ-सफाई के लिए नगर पालिका का अमला सक्रिय हो गया है, लेकिन अतिक्रमण इस अभियान की सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने आ रहा है। शहर के कई वार्डों में नालियों पर कच्चे-पक्के कब्जों के कारण सफाई कार्य प्रभावी ढंग से नहीं हो पा रहा है।
नरसिंहपुर

आंधी-बारिश से 350 पोल गिरे, कंपनी को 14 लाख का नुकसान, जिले के 125 गांवों में 8 से 9 घंटे रहा ब्लैकआउट

तेज आंधी और बारिश के कारण मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को कुछ ही घंटों में करीब 14 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं जिन किसानों की फसलें आंधी के दबाब में खेतों आड़ी हुईं उनमें नुकसान देखने किसान सुबह से खेतों में पहुंचे, सर्वे के लिए अधिकारियों के आने का इंतजार करते रहे।
नरसिंहपुर

वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने सख्ती, सीमाओं के सत्यापन में जुटा विभाग, कई स्थानों पर दुरुपयोग व अतिक्रमण मिला

जिले के वन क्षेत्रों में लंबे समय से अवैध बसाहट और वन भूमि के दुरुपयोग की मिल रही शिकायतों के बाद अब वन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। शासन के निर्देश पर जिले के सभी वन परिक्षेत्रों में वन सीमा रेखाओं का सत्यापन अभियान शुरू कर दिया गया है।
नरसिंहपुर

वैशाख पूर्णिमा पर हजारों श्रद्धालुओं ने किया नर्मदा स्नान, सुबह से दोपहर तक चला पूजन-अनुष्ठान का दौर

वैशाख पूर्णिमा पर शुक्रवार को जिले के सभी प्रमुख नर्मदा तटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से दोपहर तक श्रद्धालुओं का लगातार आना-जाना बना रहा। विशेष रूप से बरमान, सतधारा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने जीवनदायिनी नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाकर घाटों पर विधि-विधान से पूजन-अनुष्ठान किया
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.