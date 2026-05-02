आंधी-बारिश से 350 पोल गिरे, कंपनी को 14 लाख का नुकसान, जिले के 125 गांवों में 8 से 9 घंटे रहा ब्लैकआउट

125 villages blackout lasting 8 to 9 hours नरसिंहपुर। जिले में गुरुवार शाम अचानक बदले मौसम ने बिजली व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। तेज आंधी और बारिश के कारण मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को कुछ ही घंटों में करीब 14 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं जिन किसानों की फसलें आंधी के दबाब में खेतों आड़ी हुईं उनमें नुकसान देखने किसान सुबह से खेतों में पहुंचे, सर्वे के लिए अधिकारियों के आने का इंतजार करते रहे।

कंपनी के अनुसार जिले भर में करीब 350 सीमेंट पोल क्षतिग्रस्त हुए, जबकि लगभग 14 डीपी खराब हो गईं। इसके चलते 125 से अधिक गांवों में 8 से 9 घंटे तक ब्लैकआउट की स्थिति बनी रही। हालात संभालने के लिए कंपनी की करीब 70 टीमें तत्काल मैदान में उतारी गईं। 350 से अधिक कर्मचारियों ने रातभर काम करते हुए शुक्रवार सुबह करीब 4 से 4. 30 बजे तक सुधार कार्य जारी रखा, जिसके बाद प्रभावित गांवों में धीरे-धीरे बिजली आपूर्ति बहाल की जा सकी।