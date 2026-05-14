लाडली बहना के खाते में आई 36वीं किस्त, नरसिंहपुर को मिली 296 करोड़ की सौगात

सीएम ने कहा कि, नरसिंहपुर जिला शक्कर का कटोरा है। ये 20 हजार परिवारों को रोजगार दे रहा है। किसानों की फसल का दाना-दाना खरीदा जाएगा। पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं खरीदा हैं और बढ़ाना पड़ा तो बढ़ाएंगे। यहां कोई भी फसल लगाई खाद की जरूरत नहीं पड़ती। मुख्यमंत्री ने जिले को 296 करोड़ के विकास कार्यों की भी सौगात दी और कहा कि सबका साथ सबका विकास की भावनाओं के साथ चल रहे हैं। प्रधानमंत्री के आह्वान पर हमने भी खर्चा कम किया हैं। हमने काफिला कम किया हैं और मंत्रियों, निगम-मंडल अध्यक्षों से भी आह्वान किया हैं कि काफिले को कम करो। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, मंत्री उदय प्रताप सिंह, मंत्री प्रहलाद पटेल, विधायक विश्वनाथ सिंह, स्थानीय विधायक महेंद्र नागेश, जिला पंचायत अध्यक्ष समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।