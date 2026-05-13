NEET पेपर लीक केस में खुला सीहोर कनेक्शन, इस यूनिवर्सिटी से पासआउट है मास्टरमाइंड डॉक्टर

NEET-UG 2026 Paper Leak Case : देश के सबसे बड़े मेडिकल एडमिशन एग्जाम नीट के पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद से चल रही जांच में लगातार नए-नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस हाई प्रोफाइल केस का मध्य प्रदेश कनेक्शन भी सामने आया है। राजस्थान पुलिस द्वारा महाराष्ट्र के नासिक से गिरफ्तार किया गया मुख्य आरोपी डॉक्टर शुभम खैरनार किसी समय में सीहोर की श्री सत्यसाई यूनिवर्सिटी से बीएएमएस की पढ़ाई कर चुका है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियां पेपर लीक नेटवर्क के तार एमपी तक जुड़े होने की आशंका जता रहे हैं। फिलहाल, मामले की जांच जारी हैं।