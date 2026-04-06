प्रेमी की आंखों में मिर्ची झोंककर गला दबाया, कार से 70 किमी दूर ले जाकर छोड़ा शव

car dead body murder mystery solved woman kills lover with family
MP News: मध्यप्रदेश के सीहोर जिले की मंडीदीप और भैरुंदा थाना पुलिस ने मंडीदीप रेलवे स्टेशन के पास कार में मिले अज्ञात व्यक्ति की मौत की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस जांच में सामने आया है कि संतोष शर्मा की हत्या उसी की प्रेमिका महिला ने पीछा छुड़ाने के लिए अपने पति और रिश्तेदारों के साथ मिलकर की थी। हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने के लिए मृतक के शव को उसी की कार में रखकर रेलवे स्टेशन के पास छोड़ा गया था। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि सभी पांचों आरोपी गिरफ्तार कर लिया है।
31 मार्च 26 को मंडीदीप रेलवे स्टेशन के पास एक कार क्रमांक एमपी 04 टीबी 3237 में एक अज्ञात व्यक्ति का शव संदिग्ध हालत में मिला। मंडीदीप थाना पुलिस ने मर्ग पंजीबद्ध कर जांच में लिया। बाद में शव की शिनाख्त संतोष शर्मा (50) पिता मोहनलाल शर्मा निवासी नेहरु नगर भोपाल के रूप में हुई। पुलिस ने जांच के दौरान मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर संदेही विरेन्द्र तुमराम (23) निवासी ग्राम सालारोद भैरुंदा को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने वारदात की पूरी कहानी बता दी। आरोपी विरेन्द्र तुमराम ने बताया कि उसने 30 मार्च 26 की रात को ग्राम भादाकुई थाना भैरुंदा में अपनी बड़ी सास रजनी, उसके पति भगवान सिंह उइके और उनकी बेटी पूजा के साथ मिलकर संतोष शर्मा की गला दबाकर हत्या की थी।
पुलिस की जांच में सामने आया है कि मृतक संतोष शर्मा व आरोपी रजनी उईके के पिछले पांच साल से आपसी संबंध थे। अब आरोपी रजनी प्रेमी संतोष शर्मा से पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसलिए उसने पति भगवान सिंह, बेटी पूजा उईके और उसके रिश्तेदार रामविलास उईके, विरेन्द्र तुमराम के साथ मिलकर हत्या का षडयंत्र रचा। आरोपी रजनी ने फोन कर संतोष को अपने घर बुलाया और जब संतोष घर पहुंचा तो रजनी ने उसकी आंखों में मिर्ची डाल दी और दूसरे आरोपियों ने पकड़कर दुपट्टे और उसके ही गमछे से गला, मुंह दबाकर हत्या कर दी। आरोपियों ने पकड़े जाने से डर से शव को मृतक की ही कार में पीछे की सीट पर लेटाकर मंडीदीप ले जाकर ठिकाने लगाया था।
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