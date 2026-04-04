देरी से आएगा Panchayat Season 5! तेज हवाओं ने उखाड़ा सेट, रोकी गई शूटिंग

बीते 16 मार्च से महोडिया गांव में शूटिंग चल रही है। मौसम खराब होने से वेब सीरीज की शूटिंग का कार्य काफी काफी प्रभावित हो रहा है। पंचायत सीजन-5 (Panchayat Season 5) की शूटिंग 9 अप्रैल तक चलेगी। वेब सीरीज की शूटिंग के लिए करीब 200 लोग काम कर रहे है। बताया गया कि पंचायत के सीजन-5 की शूटिंग दो पार्ट में चल रही है, जिसका अगला शेड्यूल मई माह में शूट किया जाएगा। जिले में दो-तीन दिन से मौसम खराब है, तेज हवा के कारण सेट को काफी नुकसान हुआ है। शूटिंग रूक गई है। बारिश से भीगे शेड के सूखने का इंतजार प्रोडक्शन टीम द्वारा किया जा रहा है क्योंकि सेट पूरी तरह से पानी में भीग चुके हैं। इसके अलावा शूटिंग का काफी सामान खराब भी हो चुका है। क्रू मेंबर्स को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है।