‘फिर विधायक बनेंगे राजेंद्र भारती और मुकेश मल्होत्रा’, जीतू पटवारी का बड़ा दावा

MP News: मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी (Jitu Patwari) ने शुक्रवार को दतिया विधानसभा सीट के विधायक राजेंद्र भारती (Rajendra Bharti) की सदस्यता रद्द होने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रदेश में इस मामले को लेकर सियासत गर्म है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीतू पटवारी ने दावा किया कि राजेंद्र भारती और मुकेश मल्होत्रा फिर विधायक बनेंगे। मीडिया से चर्चा करते हुए पटवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा (BJP) के इशारे पर गुरूवार रात 10.30 बजे विधानसभा सचिवालय खुलवाया गया और राजेंद्र भारती की सदस्यता को रद्द करने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले के 10 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता करने का काम किया गया। पटवारी के साथ भांडेर विधायक फूल सिंह बैरया भी प्रेस कांफ्रेंस में मौजूद थे।