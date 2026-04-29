AAP छोड़ भाजपा में शामिल हुए सांसदों पर भड़के दिग्विजय सिंह, बोले- ‘सत्यानाश हो जाएगा’

महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि, 'महिला आरक्षण को लेकर भाजपा की नीयत साफ नहीं है और इस मुद्दे पर लगातार झूठ बोल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार सच्चाई में इस मुद्दे को लेकर गंभीर है तो इसे भविष्य के बजाय तत्काल लागू करना चाहिए।' दिग्विजय सिंह ने महिला आरक्षण बिल को भाजपा का छलावा ठहराया। उन्होंने कहा कि 'आरक्षण टालने के लिए कभी परिसीमन तो कभी जनगणना का बहाना बनाया जा रहा है। अगर नीयत साफ है तो भाजपा इसे कई साल पहले ही लागू कर सकती थी। जब मौजूदा समय में स्थिति में ही आरक्षण दिया जा सकता है, तो देरी क्यों, सरकार को चाहिए कि, यूपी विधानसभा चुनाव से इसकी शुरुआत कर दे।'