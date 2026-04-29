‘द बर्निंग ट्रैक्टर’: सीहोर में धू-धू कर जली पराली से भरी ट्रॉली, हाईवे पर मची अफरा-तफरी

Budhni Tractor Trolley Fire: सीहोर जिले के बुधनी के देवगांव के पास बुधवार सुबह एक भीषण हादसा होते-होते टल गया। नेशनल हाईवे पर दौड़ती एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक 'चलता-फिरता आग का गोला' बन गई। ट्रॉली में धान की पराली (प्याल) भरी हुई थी, जिसमें अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते लपटों ने विकराल रूप ले लिया और पूरी ट्रॉली जलकर खाक हो गई। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में ऐसी घटना की आशंका व्यक्त की जा रही थी, क्योंकि बड़ी संख्या में किसान पराली को काटकर बगैर तिरपाल से ढंके ही ट्रॉलियों को ले जा रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।