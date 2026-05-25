आज से नौतपा का आगाज, एमपी में मानसून को लेकर भी आ गया अपडेट, यहां देखें

बात करें मध्य प्रदेश के सीहोर की तो रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 43.5 और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। पश्चिम तरफ से 15 से 21 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली। इसके बावजूद गर्मी से कोई राहत नहीं मिल पाई। गर्मी इतनी तेज थी कि घर, दुकानों में लगे कूलर, पंखे गर्म हवा फेंकने लगे थे तो दोपहर में बाजारों की सडक़ें सुनसान हो गई थी। कुछ एक लोग निकल रहे थे तो उनका चेहरा टॉवेल, रूमाल आदि से बंधा हुआ था। इससे उनको परेशानी का सामना करना पड़ा।