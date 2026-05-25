ट्विशा डेथ केस में पति समर्थ सिंह भटका रहा, पुलिस से बोला- प्रेग्नेंसी के बाद बढ़ने लगे थे आपसी विवाद

अब इस केस में पुलिस और एसआईटी के सामने सबसे बड़ी चुनौती आरोपी पति समर्थ सिंह से सच उगलवाना है। सूत्रों की माने तो जांच टीम ने समर्थ सिंह के सामने 20 बेहद कड़े और अहम सवाल रखे हैं, जिनका जवाब देने में उसके पसीने छूट रहे हैं। इनमें सबसे मुख्य सवाल है- '12 मई को आप कहां थे और उस वक्त क्या हुआ था?' इन 20 सवालों में ही ट्विशा की मौत का असली राज छिपा माना जा रहा है, लेकिन समर्थ लगातार गोलमोल जवाब देकर जांच भटकाने की कोशिश कर रहा है।