ट्विशा शर्मा केस: हिस्टोपैथोलॉजी-विसरा का विश्लेषण खोलेगा राज, जल्द सामने आएगी मौत की हकीकत

Twisha Sharma- भोपाल में फिल्म एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा की डेथ मिस्ट्री को सुलझाने के लिए 13 दिन बाद एम्स दिल्ली की 5 सदस्यीय टीम ने शव का दोबारा पोस्टमार्टम किया। नई दिल्ली AIIMS के फॉरेंसिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉ. सुधीर कुमार गुप्ता की टीम ने रविवार को एम्स भोपाल में 3 घंटे तक पोस्टमार्टम करने के बाद ट्विशा के शव को परिजनों को सौंप दिया। दूसरे पोस्टमार्टम से परिवार को नए खुलासे की उम्मीद है। ट्विशा की मौत की ​हकीकत जल्द सामने आएगी। हिस्टोपैथोलॉजी और विसरा के विश्लेषण के बाद ही सच्चाई से पर्दा उठेगा। AIIMS दिल्ली की टीम नमूने, फोटोग्राफ, वीडियो आदि के साथ आज लौटेगी।