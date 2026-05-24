ट्विशा शर्मा मामले में नया ट्विस्ट, अपना केस खुद लड़ सकती है गिरिबाला सिंह!

बता दें कि, 25 मई सोमवार को हाईकोर्ट में शासन और ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा के आवेदन पर होंगी सुनवाई। राज्य शासन और पिता ने ट्विशा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत निरस्त करने के लिए अपील की थी। इस मामले की सुनवाई कल यानी सोमवार को होनी है। कोर्ट में जमा किए दस्तावेज में पूर्व जज गिरि बाला ने अपना वकालत नामा लगाया है। इसका सीधा अर्थ ये है कि अगर सुनवाई के दौरान किसी भी परिस्थिति में वकील नहीं पहुंचते है तो वह अपना केस खुद लड़ सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्विशा शर्मा मौत मामले में संज्ञान लिया है। इसकी सुनवाई भी 25 मई को होनी है। शनिवार को वकीलों की एक टीम गिरिबाला सिंह के निवास पहुंची जहां आगे की रणनीति पर विचार किया गया। कहा जा रहा है कि 25 मई को गिरिबाला सिंह स्वयं जबलपुर हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगी।