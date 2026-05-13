म्यूल अकाउंट से करोड़ों के ट्रांजेक्शन का खुलासा, आरोपी पर 6 राज्यों में मामले, मात्र 17 दिनों में 2.52 करोड़ का लेनदेन

mule account' within the district नरसिंहपुर. जिले में म्यूल अकाउंट के जरिए करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन का खुलासा करते हुए पुलिस ने जिले के ग्राम बहोरीपार निवासी अभिषेक सिलावट को गिरफ्तार किया है। जिस पर 6 राज्यों में 11 आपराधिक प्रकरण दर्ज होने का पुलिस ने दावा किया है। पुलिस ने कहा है कि आरोपी ने मात्र 17 दिनों में खाते से 2.52 करोड़ का संदिग्ध लेनदेन किया है। अब तक की जांच में 21.41 करोड़ के ट्रांजेक्शन के तार लखनऊ, नेपाल से जुड़े पाए गए हैं। आरोपी के कब्जे से पासबुक, चेकबुक, एटीएम एवं लिंक मोबाइल जप्त की है। धोखाधड़ी की राशि ट्रांसफर करने वाले 11 बैंक खातों की जांच हो रही है।

मंगलवार को एसपी डॉ. ऋषिकेश मीना के निर्देशन में एएसपी संदीप भूरिया ने पुलिस की कार्रवाई का खुलासा किया। बताया कि मामले की जांच करने विशेष टीम बनाई गई थी। जिसे जांच में पता चला कि आरोपी को उसके खिलाफ हुई शिकायत की भनक लग गई है और वह भागने की फिराक हैं। जिसे बायपास से पकड़ा गया। उसके पास से बैंक पासबुक, चेकबुक एवं एटीएम कार्ड जप्त कर खाते में लिंक मोबाइल नम्बर आदि ने जानकारी प्राप्त कर जांच की गई। जिसमें सामने आया कि आरोपी द्वारा तीन खातों में लगभग 21.50 करोड का लेनदेन किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि आरोपी अभिषेक सिलावट द्वारा मात्र 17 दिनों में एक ही खाते से लगभग 2 करोड़ 52 लाख 83 हजार रुपए का संदिग्ध एवं धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेन किया गया। आरोपी खाते में राशि प्राप्त होते ही उसे तत्काल अन्य खातों में ट्रांसफर कर देता था। जांच में जिन तीन खातों में सर्वाधिक लेनदेन पाया गया, उनमें कुल लगभग 21 करोड़ 41 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन होना सामने आया है, जिसके तार लखनऊ, नेपाल से जुड़े होना पाए गए हैं। मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। आरोपी के विरूद्ध 6 राज्य क्रमश: कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात एवं केरल में कुल 11 आपराधिक प्रकरण पंजीवद्ध होना पाया गया है।