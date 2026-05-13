लाड़ली बहनों के खाते में आने वाले हैं 1500 रुपए, आएगा बैंक का मैसेज

वर्ष 2023 जून में शुरू हुई लाड़ली बहना योजना में अप्रैल 2026 तक 35 मासिक किस्तों का अंतरण किया जा चुका है। आज 13 मई 2026 को जारी होने वाली यह 36वीं किस्त (ladli behna yojana 36th installment) है। जून 2023 से अप्रैल 2026 तक महिलाओं के खातों में कुल 55,926.51 करोड़ रुपए की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से जमा की जा चुकी है। योजना के प्रारंभ में प्रत्येक पात्र महिला को 1,000 रुपए प्रतिमाह थी। अक्टूबर 2023 में इसे बढ़ाकर 1,250 रुपए कर दिया गया। इसके बाद नवंबर 2025 से राशि को 1,500 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया।