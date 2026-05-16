16 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रीवा

कुल्फी के पैसे मांगने पर गर्भवती महिला के पेट में मारी लात, घर में हुआ गर्भपात

MP News: मध्य प्रदेश में बदमाशों ने मामूली बात को लेकर गर्भवती महिला के पेट में लात मार दी जिससे उसको दर्द शुरू हो गया। पुलिस ने चार युवकों पर मामला दर्ज कर लिया है।

2 min read
Google source verification

रीवा

image

Akash Dewani

May 16, 2026

Pregnant woman kicked in stomach asking for money for ice cream mp news

Pregnant woman kicked in stomach asking for money (Patrika.com)

MP News: मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक गर्भवती महिला के साथ मामूली बात को लेकर युवकों ने मारपीट की। मारपीट के दौरान एक युवक ने महिला के पेट पर लात मार दी जिससे उसका गर्भपात हो गया। महिला 3 महीने की गर्भवती थी। महिला को परिजन उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लेकर आए जहां से उसको संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने चार युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।बच्चे को खोने के बाद महिला सदमे में है .

युवकों ने पेट पर मारी लात, घर पर हुआ गर्भपात

मामला मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाने के शिवराजपुर गांव का है। यहां 25 वर्षीय साधना साकेत पति अरुण साकेत 15 मई की रात करीब 9 बजे शौच के लिए जा रही थी। खेत में आरोपी अंकित साकेत, बसंत साकेत, अशोक साकेत, राजेश साकेत मिले जिन्होंने महिला को रोक लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान एक आरोपी ने महिला के पेट में लात मार दी जिससे उसको दर्द शुरू हो गया। बाद में आरेापी धमकाते हुए मौके से फरार हो गए।

पीडि़त महिला ने घर आकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। मारपीट की वजह से रात करीब 1 बजे महिला को गंभीर चोटें आई और ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसका गर्भपात हो गया। वह तीन माह की गर्भवती थी। दूसरे दिन परिजन उसे उपचार के लिए नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लेकर आए जहां से चिकित्सकों ने उसे संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। महिला ने बताया कि उसने इससे पहले गर्भ की कोई सरकारी जांच नहीं कराई थी। अब इसकी पुष्टि मेडिकल जांच में की जाएगी।

कुल्फी के पैसे मांगने पर हुआ था विवाद

महिला के जेठ श्रीनिवास साकेत घर के समीप ही कुल्फी का ठेला लगाते थे। वे देापहर खाना खाने चले गए थे जिस पर महिला ठेले की देखभाल कर रही थी। इस दौरान आरोपी पहुंचे जिन्होंने महिला के ठेले से कुल्फी खाई। जब महिला ने पैसे मांगे तो आरोपी धमकाते हुए गाली-गलौज करने लगे। डर के कारण महिला घर के अंदर चली गई। आशंका जताई जा रही है कि इसी विवाद को लेकर आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि महिला की मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद धाराएं बढ़ाई जा सकती है।

ये भी पढ़ें

‘सीएम आए तो पहले मेरा इस्तीफा लें’, MP के राज्यमंत्री का बड़ा ऐलान, रोकी कार्रवाई
राजगढ़
When CM comes first accept my resignation Minister of State makes major announcement MP News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 May 2026 09:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / कुल्फी के पैसे मांगने पर गर्भवती महिला के पेट में मारी लात, घर में हुआ गर्भपात

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रीवा में 5 हजार रिश्वत लेते पकड़ाया पटवारी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

Bribe Case
रीवा

MP News: एमपी में बेटे को बचाने के दौरान ट्रक की चपेट में आई मां, मौत

mauganj
रीवा

MP News: एमपी में ठेकेदार से पंचायत सचिव ने मांगी 1 लाख रुपये रिश्वत, EOW ने रंगेहाथों पकड़ा

mauganj
रीवा

MP News: शादी के 18 दिन बाद उजड़ा सुहाग, युवक ने की आत्महत्या

rewa
रीवा

‘तेरे बगैर कैसे जिंदा रहेंगे, तेरे घर के सामने…’, गाने पर रील पोस्ट कर फंदे से लटका युवक

young man hanged himself after posting reel on social media MP News
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.