कुल्फी के पैसे मांगने पर गर्भवती महिला के पेट में मारी लात, घर में हुआ गर्भपात

महिला के जेठ श्रीनिवास साकेत घर के समीप ही कुल्फी का ठेला लगाते थे। वे देापहर खाना खाने चले गए थे जिस पर महिला ठेले की देखभाल कर रही थी। इस दौरान आरोपी पहुंचे जिन्होंने महिला के ठेले से कुल्फी खाई। जब महिला ने पैसे मांगे तो आरोपी धमकाते हुए गाली-गलौज करने लगे। डर के कारण महिला घर के अंदर चली गई। आशंका जताई जा रही है कि इसी विवाद को लेकर आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि महिला की मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद धाराएं बढ़ाई जा सकती है।