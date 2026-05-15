एमपी में बेटे को बचाने के दौरान ट्रक की चपेट में आई मां, मौत

घटना से परिजनों व ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा, परिजनों व ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। परिजन व ग्रामीणों के प्रदर्शन के कारण कुछ ही देर में सड़क के दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। इसी बीच घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने का प्रयास किया। परिजन ट्रक ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई सहित अन्य मांगों पर अड़े रहे और काफी समझाईश के बाद पुलिस उन्हें समझा पाई। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया जिसके बाद परिजन जाम खोलने को राजी हुए। क्षतविक्षत अवस्था में पड़े महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया और मामले की जांच शुरु की। थाना प्रभारी रीना सिंह ने बताया कि टक्कर मारने वाले वाहन को जब्त कर लिया गया है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।