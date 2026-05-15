15 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रीवा

एमपी में बेटे को बचाने के दौरान ट्रक की चपेट में आई मां, मौत

MP News: बच्चे को बचाने की कोशिश में हाईवा के पहियों के नीचे आई मां, बच्चा बचा मां की मौत, गुस्साए परिजनों ने रोड जाम कर किया प्रदर्शन।

2 min read
Google source verification

रीवा

image

Shailendra Sharma

May 15, 2026

mauganj

mother dies saving child road accident

MP News: कहते हैं कि बच्चों पर कोई संकट आए तो मां उस संकट के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ऐसा ही एक मामला मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले से सामने आया है, जहां एक मां अपने बच्चे को सांसें देकर इस दुनिया को अलविदा कह गई। घटना मऊगंज थाना क्षेत्र के जमुहरा गांव की है। महिला का घर सड़क किनारे है और खेलते उसका बच्चा सड़क पर आ गया था। बच्चे की ओर हाईवा को आता देख महिला बच्चे को बचाने दौड़ी, महिला ने बच्चे को तो बचा लिया लेकिन खुद हाईवा के पहियों के नीचे आ गई।

मां ने खुद की जान देकर बच्चे को बचाया

मऊगंज थाने के जमुहरा गांव निवासी आरती कोल पति सुशील कोल का घर सड़क के किनारे है। शनिवार की सुबह करीब 9 बजे महिला का चार वर्षीय बच्चा घर के बाहर खेल रहा था और महिला समीप ही काम कर रही थी। उसी दौरान अचानक बच्चा सड़क तरफ दौड़ लगा दिया। दूसरी तरफ से गिट्टी लोड हाइवा वाहन आ रहा था। बच्चे की ओर हाईवा को आते देख आरती बच्चे को पकड़ने के लिए दौड़ी। आरती ने अपने बेटे को तो बचा लिया लेकिन खुद इस प्रयास में ट्रक की चपेट में आ गई। ट्रक के भारी भरकम पहिए उसे कुचलते हुए निकल गए। हादसा इतना भयानक था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए।

गुस्साए परिजनों ने सड़क पर लगाया जाम

घटना से परिजनों व ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा, परिजनों व ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। परिजन व ग्रामीणों के प्रदर्शन के कारण कुछ ही देर में सड़क के दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। इसी बीच घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने का प्रयास किया। परिजन ट्रक ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई सहित अन्य मांगों पर अड़े रहे और काफी समझाईश के बाद पुलिस उन्हें समझा पाई। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया जिसके बाद परिजन जाम खोलने को राजी हुए। क्षतविक्षत अवस्था में पड़े महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया और मामले की जांच शुरु की। थाना प्रभारी रीना सिंह ने बताया कि टक्कर मारने वाले वाहन को जब्त कर लिया गया है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

एमपी में थाने के सामने बैठी पंचायत, ‘झगड़े’ में मांगे 20 लाख
राजगढ़
rajgarh

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 May 2026 10:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / एमपी में बेटे को बचाने के दौरान ट्रक की चपेट में आई मां, मौत

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP News: एमपी में ठेकेदार से पंचायत सचिव ने मांगी 1 लाख रुपये रिश्वत, EOW ने रंगेहाथों पकड़ा

mauganj
रीवा

MP News: शादी के 18 दिन बाद उजड़ा सुहाग, युवक ने की आत्महत्या

rewa
रीवा

‘तेरे बगैर कैसे जिंदा रहेंगे, तेरे घर के सामने…’, गाने पर रील पोस्ट कर फंदे से लटका युवक

young man hanged himself after posting reel on social media MP News
रीवा

MP में ‘बाबू’ 9500 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार, तहसील कार्यालय में मची भगदड़

mp news Lokayukta action tehsil office babu arrested for accepting bribe 9500 rupees
रीवा

तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश, कई इलाकों में गिरे ओले, IMD का अलर्ट जारी

Western Disturbance Effect
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.