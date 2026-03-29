पति कमरे में युवती से करता ज्यादती और पत्नी गेट पर देती थी पहरा

पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए पीड़िता ने बताया है कि वो ब्यूटी पार्लर का काम सीखने के लिए गुलाबगंज में रहने वाली यास्मीन खान के यहां जाती थी। यास्मीन का पति शरीफ खान भी अक्सर वहां पर मौजूद रहता था। करीब चार महीने पहले यास्मी ने उसे काम के बहाने घर बुलाया था। जब वो घर वो घर पहुंची तो यास्मीन घर पर नहीं थी और उसका पति शरीफ घर में मौजूद था। वो घर पर यास्मीन के आने का इंतजार कर रही थी इसी दौरान आरोपी शरीफ ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और धमकी दी कि अगर किसी को कुछ तो बताया तो बदनाम कर देगा और जान से मार देगा। आरोपी की धमकी से डरकर वो चुप रही और किसी को भी घटना के बारे में नहीं बताया।