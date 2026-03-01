पति का अफेयर, पड़ोसन का ताना: ‘प्यार करने वाले कभी डरते नहीं’

पूनम ने आरोप लगाते हुए बताया है कि पति का जिस पड़ोसन से अफेयर है वो उसे आए दिन ताना मारती है और 'प्यार करने वाले कभी डरते नहीं' जैसे गाने गाकर चिढ़ाती है। इसी बात को लेकर जब उसने पति और पड़ोसन का विरोध किया तो विवाद बढ़ गया और पति व सास ने मारपीट की। मारपीट के बाद वो पुलिस में शिकायत दर्ज कराने आ रही थी तो उसे पकड़कर घर में बंद कर दिया, गला दबाकर मारने की कोशिश की और उसे जबरदस्ती जहर पिला दिया। पूनम के गले में चोट के निशान भी हैं। पूनम का आरोप है कि पति व पड़ोसन के बीच इंस्टाग्राम पर चैटिंग और वीडियो कॉलिंग होती है और उसने दोनों को आपत्तिजनक हालत में भी देखा था।