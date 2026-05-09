आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावासों में बड़ा खेल- छात्राओं की फर्जी उपस्थिति दर्ज कर डकारी जा रही लाखों की राशि, अधीक्षिकाएं गायब

महत्वपूर्ण माने जाने वाले उत्कृष्ट सीनियर बालिका छात्रावास की स्थिति और भी बदतर है। यहां दोपहर के समय भी मुख्य द्वार पर ताला लटका मिला। स्थानीय जांच में पता चला कि यहां की अधीक्षिका माया पाठक पिछले एक महीने से हॉस्टल नहीं आई हैं। बताया जा रहा है कि रिटायरमेंट करीब होने के कारण उन्होंने ड्यूटी पर आना ही छोड़ दिया है। इसी तरह कन्या जूनियर छात्रावास 1 और 2 में भी ताले लटके मिले, जिससे छात्राओं की सुरक्षा और भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।