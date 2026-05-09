पोती के जन्म पर दादी का अनोखा अंदाज, अस्पताल को गिफ्ट किया टीवी, बांटीं मिठाई-साड़ियां

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के जिला अस्पताल में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां बेटी के जन्म की खुशी में दादी ने सामाजिक संदेश देते हुए ऐसी मनाईं की परिवार तो परिवार पूरे अस्पताल में जश्न का माहौल हो गया। सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉ. पुष्पा शशि सिंह के घर पोती के रूप में बेटी का आगमन हुआ, उन्होंने इस अवसर पर अस्पताल की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए टीवी गिफ्ट किया और स्टाफ के साथ भी खुशियां बांटीं।