खबर का असर- चंदला में जीआरटीसी कंपनी की मनमानी पर फिर बैठी जांच, मुरम चोरी का केस दर्ज होने के बाद अब माइनिंग डिप्टी डायरेक्टर ने गठित की विशेष टीम

चंदला क्षेत्र में सडक़ निर्माण के नाम पर प्राकृतिक संपदा की लूट मचाने वाली जबलपुर की जीआरटीसी (गौर रोड टार कोट प्राइवेट लिमिटेड) कंपनी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पूर्व में 2439 घन मीटर मुरम के अवैध उत्खनन पर केस दर्ज होने और 36.58 लाख रुपए का जुर्माना प्रस्तावित होने के बाद, अब विभाग ने इस मामले में एक और कड़ी कार्रवाई की है। पत्रिका में खबर प्रमुखता से आने के बाद माइनिंग विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने मामले की गहराई से पड़ताल के लिए एक नई जांच टीम का गठन कर दिया है।