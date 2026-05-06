श्रद्धालुओं को बड़ी राहत, अब मात्र ’10 रुपए’ में पहुंचेंगे बागेश्वर धाम

पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने गंज टावर से बागेश्वर धाम तक का किराया प्रति सवारी मात्र 10 रुपए निर्धारित किया है। वहीं, दुरियागंज स्टेशन से 15 रुपए किराया तय किया है। उन्होंने गणित समझाते हुए बताया कि एक चक्कर में 8 से 15 सवारियां बैठती हैं, जिससे चालकों को 100 से 150 रुपए की कमाई हो जाती है। इसलिए मनमाना किराया वसूलने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। नई व्यवस्था के तहत अब अगर कोई श्रद्धालु पूरी गाड़ी बुक करता है, तो उससे 150 से 200 रुपए तक लिए जा सकते हैं। खजुराहो से धाम तक का किराया अब 40 रुपए तय किया है, जबकि पहले चालक 50 रुपए वसूल रहे थे।