मपी-यूपी के बीच सुगम होगा सफर-खजुराहो से बांदा बॉर्डर तक 300 करोड़ की लागत से बन रही फोरलेन सडक़

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना पर काम शुरू हो गया है। खजुराहो से बांदा (एमपी-यूपी बॉर्डर) को जोडऩे वाली 57 किलोमीटर लंबी सडक़ का निर्माण 300 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लक्ष्य 2027 तक निर्माण कार्य पूरा करना है, जिससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि क्षेत्र के विकास को भी नई गति मिलेगी।