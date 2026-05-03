रबी उपार्जन में तेजी, 3 लाख क्विंटल से अधिक की खरीदी, परिवहन की कछुआ चाल बनी चुनौती, 1 लाख क्विंटल गेहूं केंद्रों पर जाम

आंकड़ों का सबसे चिंताजनक पहलू परिवहन है। जिले का कुल परिवहन प्रतिशत 70.30 प्रतिशत है। इसका अर्थ है कि खरीदी गई कुल उपज में से 1,08,633.69 क्विंटल गेहूं अभी भी केंद्रों पर रखा हुआ है और गोदामों तक पहुंचने का इंतजार कर रहा है। रेडी टू ट्रांसपोर्ट (परिवहन के लिए तैयार) माल 2,81,922.96 क्विंटल है, जिसमें से केवल 1,98,179.41 क्विंटल का ही अब तक परिवहन हो सका है।