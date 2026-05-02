छतरपुर के 289 युवाओं को मिला बड़ी कंपनियों का साथ, सागर संभाग में बढ़ा इंटर्नशिप का क्रेज

मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना न केवल हुनर संवारने का जरिया बनी है, बल्कि अब यह आर्थिक रूप से और भी आकर्षक हो गई है। इस योजना में हालांकि नौकरी की गारंटी नहीं है, लेकिन दिग्गज कंपनियों में अनुभव पाने के लिए युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। विशेष रूप से छतरपुर जिले के युवाओं ने इस दौड़ में बाजी मारी है, जहां दो चरणों की प्रक्रिया के बाद जिले के 289 युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों ने इंटर्नशिप के ऑफर जारी किए हैं।