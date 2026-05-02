छतरपुर के 289 युवाओं को मिला बड़ी कंपनियों का साथ, सागर संभाग में बढ़ा इंटर्नशिप का क्रेज

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मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना न केवल हुनर संवारने का जरिया बनी है, बल्कि अब यह आर्थिक रूप से और भी आकर्षक हो गई है। इस योजना में हालांकि नौकरी की गारंटी नहीं है, लेकिन दिग्गज कंपनियों में अनुभव पाने के लिए युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। विशेष रूप से छतरपुर जिले के युवाओं ने इस दौड़ में बाजी मारी है, जहां दो चरणों की प्रक्रिया के बाद जिले के 289 युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों ने इंटर्नशिप के ऑफर जारी किए हैं।
योजना के प्रति उत्साह के मामले में सागर संभाग के जिलों ने महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई है, जिसमें छतरपुर का प्रदर्शन सराहनीय रहा। राज्य स्तर पर देखें तो अब तक 4400 से अधिक युवा इस योजना के माध्यम से अपनी जगह बना चुके हैं।
छतरपुर- 289 युवाओं का चयन हुआ है।
सागर- 287 युवाओं को कंपनियों ने चुना है।
दमोह- 172 युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर मिले हैं।
केंद्र सरकार ने मार्च 2026 से इंटन्र्स की मासिक सहायता राशि में 80 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर युवाओं को बड़ी सौगात दी है।नया स्टाइपेंड- पहले मिलने वाले 5000 रुपए को बढ़ाकर अब 9000 रुपए कर दिया गया है। इसमें 8100 रुपए सरकार और 900 रुपए संबंधित कंपनी देगी।
अतिरिक्त लाभ- जॉइनिंग के समय आकस्मिक खर्चों के लिए 6000 रुपए की एकमुश्त सहायता अलग से मिलेगी।बीमा कवर- हर इंटर्न को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा बीमा का सुरक्षा कवच भी दिया जा रहा है, जिसका प्रीमियम पूरी तरह सरकार वहन करेगी।
प्रदेश के युवाओं को अपनी ही धरती पर प्रतिष्ठित संस्थानों में काम सीखने का अवसर मिल रहा है। भेल भोपाल में स्थानीय युवाओं के लिए ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिस के 60 पदों पर भर्ती की गई है, जहां 12300 रुपए तक स्टाइपेंड मिल रहा है। इसके साथ ही आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स और रिलायंस जैसी 353 बड़ी कंपनियां युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर रही हैं।
सामाजिक समावेश के मामले में मध्य प्रदेश ने देश में नया रिकॉर्ड बनाया है।
एसटी वर्ग- दूसरे दौर में 3015 एसटी युवाओं ने आवेदन किया, जो देश में दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है।ओबीसी वर्ग- 11351 आवेदनों के साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है।
महिला सशक्तिकरण- राज्य की 9540 बेटियों ने भी इस योजना के तहत अपनी दावेदारी पेश की है।
आंकड़ों के मुताबिक, 27 जनवरी 2026 तक प्रदेश के 276 युवा अपनी ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी कर प्रोफेशनल दुनिया में कदम रख चुके हैं। छतरपुर समेत पूरे संभाग में इस योजना ने युवाओं के लिए करियर के नए द्वार खोल दिए हैं।
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