छतरपुर में मौसम का बदला मिजाज: बादलों और धूप की लुकाछिपी के बीच 70 किमी की रफ्तार से तूफानी हवाओं और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट

तेज हवा चली
बुंदेलखंड में भीषण गर्मी के बीच मौसम के मिजाज में बदलाव का दौर जारी है। सोमवार सुबह से ही आसमान में बादलों का डेरा रहा और दिन भर धूप-छांव की लुकाछिपी चलती रही। इस दौरान हवा की रफ्तार 10 से 15 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई, जिससे लोगों को चिलचिलाती धूप से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले घंटों के लिए छतरपुर सहित मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी और ओलावृष्टि की गंभीर चेतावनी जारी की है।
मौसम विभाग ने जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि:
तेज आंधी: अगले 24 से 48 घंटों में जिले में 50-60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की संभावना है।
तूफानी झोंके: हवा के झोंके कुछ समय के लिए 70 किमी प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ सकते हैं।
ओलावृष्टि: जिले में कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की प्रबल आशंका व्यक्त की गई है।
बारिश का पूर्वानुमान: 06 से 08 मई के दौरान गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है।
आगामी 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2-3°C की गिरावट होने की संभावना है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी।
नौगांव: यहां अधिकतम तापमान 36.5°C और न्यूनतम 24.6°C दर्ज किया गया है।
खजुराहो: पर्यटन नगरी में अधिकतम तापमान 33.8°C और न्यूनतम 24°C रहा। यहां आद्र्रता 45 फीसदी दर्ज की गई है।रात की स्थिति: रात का तापमान सामान्य से 1.6°C से 3.0°C अधिक बना हुआ है, जिससे रात में उमस महसूस की जा रही है।
संभावित ओलावृष्टि और तेज हवाओं को देखते हुए कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सतर्क किया है।फलों की सुरक्षा: आम और अन्य बागानों को ओलों से बचाने के लिए हेलनेट का उपयोग करें।फसलों को सहारा: सब्जियों और नए पौधों को टूटने से बचाने के लिए बांस या डंडियों का सहारा दें।भंडारण: यदि फसल कट चुकी है, तो उसे खुले में न छोड़ें; तिरपाल से ढंक दें या सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं।जल निकासी: खेतों में पानी का जमाव न होने दें, निकासी की समुचित व्यवस्था रखें।
बड़ी खबरेंView All
छतरपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग