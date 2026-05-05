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छतरपुर

छतरपुर में मौसम का बदला मिजाज: बादलों और धूप की लुकाछिपी के बीच 70 किमी की रफ्तार से तूफानी हवाओं और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट

इस दौरान हवा की रफ्तार 10 से 15 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई, जिससे लोगों को चिलचिलाती धूप से थोड़ी राहत मिली है।

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छतरपुर

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Dharmendra Singh

May 05, 2026

weather

तेज हवा चली

बुंदेलखंड में भीषण गर्मी के बीच मौसम के मिजाज में बदलाव का दौर जारी है। सोमवार सुबह से ही आसमान में बादलों का डेरा रहा और दिन भर धूप-छांव की लुकाछिपी चलती रही। इस दौरान हवा की रफ्तार 10 से 15 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई, जिससे लोगों को चिलचिलाती धूप से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले घंटों के लिए छतरपुर सहित मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी और ओलावृष्टि की गंभीर चेतावनी जारी की है।

70 किमी की रफ्तार से तूफानी हवाओं का संकट

मौसम विभाग ने जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि:

तेज आंधी: अगले 24 से 48 घंटों में जिले में 50-60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की संभावना है।

तूफानी झोंके: हवा के झोंके कुछ समय के लिए 70 किमी प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ सकते हैं।

ओलावृष्टि: जिले में कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की प्रबल आशंका व्यक्त की गई है।

बारिश का पूर्वानुमान: 06 से 08 मई के दौरान गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है।

तापमान और नमी की स्थिति

आगामी 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2-3°C की गिरावट होने की संभावना है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी।

नौगांव: यहां अधिकतम तापमान 36.5°C और न्यूनतम 24.6°C दर्ज किया गया है।

खजुराहो: पर्यटन नगरी में अधिकतम तापमान 33.8°C और न्यूनतम 24°C रहा। यहां आद्र्रता 45 फीसदी दर्ज की गई है।रात की स्थिति: रात का तापमान सामान्य से 1.6°C से 3.0°C अधिक बना हुआ है, जिससे रात में उमस महसूस की जा रही है।

किसानों के लिए विशेष परामर्श

संभावित ओलावृष्टि और तेज हवाओं को देखते हुए कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सतर्क किया है।फलों की सुरक्षा: आम और अन्य बागानों को ओलों से बचाने के लिए हेलनेट का उपयोग करें।फसलों को सहारा: सब्जियों और नए पौधों को टूटने से बचाने के लिए बांस या डंडियों का सहारा दें।भंडारण: यदि फसल कट चुकी है, तो उसे खुले में न छोड़ें; तिरपाल से ढंक दें या सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं।जल निकासी: खेतों में पानी का जमाव न होने दें, निकासी की समुचित व्यवस्था रखें।

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Published on:

05 May 2026 10:58 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / छतरपुर में मौसम का बदला मिजाज: बादलों और धूप की लुकाछिपी के बीच 70 किमी की रफ्तार से तूफानी हवाओं और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट

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