छतरपुर में मौसम का बदला मिजाज: बादलों और धूप की लुकाछिपी के बीच 70 किमी की रफ्तार से तूफानी हवाओं और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट

बुंदेलखंड में भीषण गर्मी के बीच मौसम के मिजाज में बदलाव का दौर जारी है। सोमवार सुबह से ही आसमान में बादलों का डेरा रहा और दिन भर धूप-छांव की लुकाछिपी चलती रही। इस दौरान हवा की रफ्तार 10 से 15 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई, जिससे लोगों को चिलचिलाती धूप से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले घंटों के लिए छतरपुर सहित मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी और ओलावृष्टि की गंभीर चेतावनी जारी की है।