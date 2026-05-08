अब गांवों में भी मुफ्त नहीं मिलेगा पानी, पंचायतों को मिला वाटर टैक्स वसूलने और कनेक्शन काटने का अधिकार

मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में जल प्रबंधन को लेकर सरकार ने एक क्रांतिकारी और कड़ा कदम उठाया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का उपयोग मुफ्त नहीं होगा। सरकार द्वारा तैयार की गई नलजल योजना नियम 2026 के तहत अब हर घर तक पहुंची पाइपलाइन के बदले उपभोक्ताओं को जल कर चुकाना होगा। इस नई व्यवस्था में पंचायतों को न केवल टैक्स वसूलने, बल्कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का भी पूरा कानूनी अधिकार दे दिया गया है। पानी व्यर्थ बहाया तो 500 रुपए तक का जुर्माना, कनेक्शन भी कट सकता है.