मदर्स डे विशेष: कारगिल युद्ध में पति की शहादत के बाद ममता का रण, श्याम बाई ने अकेले दम पर सींचा बच्चों का भविष्य, पति के सपनों को दी नई उड़ान, बेटी और बेटों को बनाया काबिल

मदर्स डे केवल उपहारों या सोशल मीडिया पोस्ट का दिन नहीं है, बल्कि यह उस निस्वार्थ प्रेम और अटूट संघर्ष को सलाम करने का दिन है, जो एक मां अपने बच्चों के लिए करती है। छतरपुर जिले के मझगुवां (महाराजपुर तहसील) की श्याम बाई की कहानी इस बात का जीवंत प्रमाण है। साल 1999 के कारगिल युद्ध में जब उनके पति धर्मदास पटेल भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हुए, तो श्याम बाई के सामने दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। लेकिन, एक वीरांगना की पत्नी ने हार मानने के बजाय अपने मातृत्व को ढाल बनाया और आज उनके बच्चे सफलता के शिखर पर हैं।