10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

नेशनल लोक अदालत: 31 खंडपीठों में हुआ विवादों का सुखद अंत; 686 लंबित और 1215 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण, करीब 6.25 करोड़ रुपए के अवार्ड हुए पारित

न्यायालयों में चल रहे 686 लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया। इनमें चेक बाउंस, आपराधिक मामले, मोटर दुर्घटना दावा , बिजली विवाद और वैवाहिक विवाद शामिल थे। इन प्रकरणों में कुल 4,93,80,134 रुपए के अवार्ड पारित किए गए।

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

May 10, 2026

lok adalat

लोक अदालत

जिले में न्याय का बड़ा अभियान चलाया गया। जिला न्यायालय छतरपुर सहित जिले की समस्त तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें वर्षों से लंबित विवादों को न केवल सुलझाया गया, बल्कि करोड़ों रुपए की वसूली और राहत के अवार्ड भी पारित किए गए।

मां सरस्वती के पूजन से हुआ शुभारंभ

लोक अदालत का औपचारिक शुभारंभ जिला न्यायालय परिसर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष रविन्द्र सिंह द्वारा किया गया। उन्होंने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलन कर इस विधिक सेवा यज्ञ की शुरुआत की। इस अवसर पर जिले के समस्त न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, न्यायालयीन कर्मचारी और बड़ी संख्या में पक्षकार उपस्थित रहे।

31 खंडपीठों ने किया मामलों का निपटारा

लोक अदालत के सफल और त्वरित संचालन के लिए जिले भर में कुल 31 खंडपीठों का गठन किया गया था। इन खंडपीठों ने आपसी सुलह और समझौते के आधार पर लंबित और प्रीलिटिगेशन, दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई की।

लंबित प्रकरण: न्यायालयों में चल रहे 686 लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया। इनमें चेक बाउंस, आपराधिक मामले, मोटर दुर्घटना दावा , बिजली विवाद और वैवाहिक विवाद शामिल थे। इन प्रकरणों में कुल 4,93,80,134 रुपए के अवार्ड पारित किए गए।

प्रीलिटिगेशन प्रकरण: न्यायालय पहुंचने से पहले के 1215 प्रकरणों (जैसे बैंक रिकवरी, जल कर और बिजली बिल) का भी मौके पर निराकरण हुआ, जिनमें 1,31,20,648 रुपए की राहत प्रदान की गई।

लोक अदालत ने जोड़े टूटते रिश्ते: फिर महकी गृहस्थी

लोक अदालत केवल रुपयों के लेन-देन का माध्यम नहीं बनी, बल्कि इसने टूटते हुए परिवारों को भी नई उम्मीद दी। समझाइश और काउंसलिंग के जरिए कई दंपति फिर से साथ रहने को राजी हुए:

नारायणपुरा का मामला: ग्राम नारायणपुरा निवासी भैयालाल अनुरागी और रामरति अनुरागी के बीच पिछले दो वर्षों से वैवाहिक विवाद चल रहा था। लोक अदालत की खंडपीठ में दी गई समझाइश रंग लाई और दोनों ने पुराने गिले-शिकवे भुलाकर साथ रहने का निर्णय लिया।

महाराजपुर का मामला: इसी तरह महाराजपुर निवासी कमलेस और रामबाई के बीच लंबे समय से चल रहा पारिवारिक विवाद समाप्त हुआ।

सुखद विदाई: इन मामलों में राजीनामा होने के बाद पति-पत्नी ने एक-दूसरे को फूलमाला पहनाई। न्याय के प्रतीक स्वरूप उन्हें पौधा भेंट किया गया और सुखद वैवाहिक जीवन की शुभकामनाओं के साथ विदा किया गया।अधिकारियों का संदेश

प्रधान जिला न्यायाधीश ने इस सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य 'सबका साथ, सबका न्याय' है। इसमें किसी की हार नहीं होती, बल्कि दोनों पक्ष जीतकर जाते हैं। इस आयोजन ने न केवल न्यायालयों का बोझ कम किया है, बल्कि समाज में सद्भाव का संदेश भी दिया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 May 2026 10:40 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / नेशनल लोक अदालत: 31 खंडपीठों में हुआ विवादों का सुखद अंत; 686 लंबित और 1215 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण, करीब 6.25 करोड़ रुपए के अवार्ड हुए पारित

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मदर्स डे विशेष: कारगिल युद्ध में पति की शहादत के बाद ममता का रण, श्याम बाई ने अकेले दम पर सींचा बच्चों का भविष्य, पति के सपनों को दी नई उड़ान, बेटी और बेटों को बनाया काबिल

shyam baai
छतरपुर

IPL Betting: छतरपुर में IPL सट्टा रैकेट का खुलासा, सट्टा माफिया राहुल शुक्ला के दो गुर्गे गिरफ्तार

IPL SATTA
छतरपुर

आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावासों में बड़ा खेल- छात्राओं की फर्जी उपस्थिति दर्ज कर डकारी जा रही लाखों की राशि, अधीक्षिकाएं गायब

hostel
छतरपुर

विश्वविद्यालय में यूजी, पीजी और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 20 मई को आएगी पहली मेरिट लिस्ट

university
छतरपुर

पोती के जन्म पर दादी का अनोखा अंदाज, अस्पताल को गिफ्ट किया टीवी, बांटीं मिठाई-साड़ियां

MP News
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.