जबलपुर-नागपुर हाईवे पर लोकायुक्त ने रिश्वत लेते RTO की महिला आरक्षक और सहयोगी को पकड़ा

लोकायुक्त टीम शिकायत मिलते ही एक्शन में आई और रिश्वत के 4500 रुपये देने के लिए फरियादी जय सिंह को रिश्वतखोर आरटीओ महिला आरक्षक श्वेता अहिरवार व उसके साथी मोहित साहू के पास भेजा। जैसे ही जबलपुर-नागपुर हाईवे पर फरियादी जय सिंह से रिश्वतखोरों ने रिश्वत के रुपये लिए तो सादे कपड़ों में मौजूद लोकायुक्त की टीम ने उन्हें रंगेहाथों धरदबोचा। लोकायुक्त ने आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन)2018 की धारा-7,12,13(1)B, 13(2) के अंतर्गत कार्यवाही की है। ट्रेप दल में निरीक्षक राहुल गजभिए, निरीक्षक शशि मर्सकोले, निरीक्षक बृजमोहन सिंह नरवरिया, निरीक्षक जीतेंद्र यादव एवं लोकायुक्त जबलपुर का दल शामिल रहा।