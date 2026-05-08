क्रूज के पायलट का बड़ा दावा- ‘एक इंजन में थी तकनीकी खराबी’

क्रूज में किसी तरह की तकनीकी खामी होने के सवाल पर महेश पटेल ने कहा कि क्रूज के एक इंजन में तकनीकी खराबी थी और वो धीमी गति से काम कर रहा था जिसकी जानकारी उन्होंने अधिकारियों को करीब 7 महीने पहले ही दे दी थी। महेश पटेल ने बताया कि इंजन स्टार्ट तो हो जाता था और गियर भी लगते थे, लेकिन पिकअप कम था और स्पीड 12 से ऊपर नहीं जा रही थी। इसी वजह से उस इंजन का उपयोग नहीं किया जाता था और अधिकतर संचालन एक ही इंजन से किया जाता था। शुक्रवार को एसडीएम की ओर से एमपीटी कर्मचारियों के अलावा हादसे के दौरान पर्यटकों को बचाने वाले बचाव दल और जल निगम के कार्य में लगे श्रमिकों के बयान भी दर्ज किए गए।