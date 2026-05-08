MP News: लिवर में सूजन और फैटी लिवर से जूझ रहे यंगस्टर्स, पिज्जा-बर्गर खाने वाले सावधान !

शुरुआती लक्षणों में वजन बढ़ना, सुस्ती, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का स्तर बढ़ना शामिल है। समय पर उपचार न मिलने और जीवनशैली में सुधार न होने पर यह स्थिति लिवर में सूजन, फैटी लिवर और लिवर सिरोसिस तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाल ही में लोगों से आहार में तेल का उपयोग 10 प्रतिशत तक कम करने की अपील की है, ताकि मोटापा और उससे जुड़ी बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सके। विशेषज्ञों के अनुसार अनियमित खानपान, शारीरिक गतिविधियों में कमी और लगातार बढ़ता स्क्रीन टाइम इसके प्रमुख कारण हैं। जंक फूड में अधिक मात्रा में शुगर, ट्रांस फैट और प्रोसेस्ड तत्व होते हैं।