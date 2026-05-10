वॉट्सऐप स्टेटस में उर्दू शायरी शेयर करने पर एफआईआर पर एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

WhatsApp- मध्यप्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने बैतूल के एक स्कूल टीचर को राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी है। इस सरकारी टीचर पर अपने WhatsApp स्टेटस पर एक उर्दू शायरी शेयर करने का आरोप था। उन्होंने शायरी का वीडियो अपलोड किया था जिसपर आरोप लगाया गया था कि इस पोस्ट से सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है। हाईकोर्ट ने पुलिस के इस तर्क को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह शायरी महिलाओं के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे पर एक व्यंग्यात्मक और विचारोत्तेजक टिप्पणी भर है। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि टीचर का मकसद नफरत फैलाना या सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करना था।