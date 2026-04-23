MP News: रूठियाई कैश कांड पर हाईकोर्ट सख्त, अब एएसपी करेंगे टॉर्चर मामले की पड़ताल

गुना निवासी नीरज जादौन ने अधिवक्ता अवधेश सिंह भदोरिया के माध्यम से याचिका दायर कर सनसनीखेज खुलासे किए थे। आरोप के मुताबिक, 19 मार्च 2026 को गुना पुलिस ने गुजरात के व्यापारियों की चैकिंग के दौरान एक करोड़ रुपए जब्त किए थे। याचिका में आरोप लगाया गया कि पुलिस ने इसमें से 20 लाख रुपए स्वयं हड़प लिए और शेष 80 लाख रुपए लौटाकर व्यापारियों को बिना किसी कानूनी कार्रवाई के जाने दिया। जब मामला सुर्खियों में आया और जांच एसडीओपी करेरा को सौंपी गई, तब नीरज जादौन को जबरन 24 घंटे से अधिक समय तक अवैध हिरासत में रखकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। याचिकाकर्ता का दावा है कि पुलिस ने दबाव डालकर अपने मनमाफिक बयान दर्ज कर लिए। नीरज ने मांग की थी कि उनका बयान कैमरे की निगरानी और अधिवक्ता की उपस्थिति में दर्ज किया जाए और प्रताड़ित करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो।