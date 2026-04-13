मुक्के मारकर सूजा दिया महिला का चेहरा, लुटेरों ने दंपति को बनाया बंधक, मचा हड़कंप

बदमाशों ने दोनों पति-पत्नी से जमकर मारपीट की। लूटेरों ने महिला के मुंह पर थप्पड़ और घूसे मारे जिससे उसका चेहरा । बदमाश इस दौरान एक लाख नगदी और सोने चांदी के गहने ले गए। वह बाहर खड़ी कर की चाबी भी ले गए। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले बुजुर्ग दंपत्ति द्वारा रोड स्थित कृषि भूमि प्लाट का विक्रय किया था। प्लाट से दंपत्ति को लगभग 6 लाख रूपए मिले थे। नकाबपोश बदमाशों द्वारा बुजुर्ग दंपति से उक्त प्लाट की राशि के बारे में बार-बार पूछताछ की गई। बदमाश पूछते रहे कि प्लॉट बेचने से मिले पैसे कहां हैं। हालांकि, दंपत्ति ने नहीं बताया। महिला ने उन्हें बताया कि उनके पास सिर्फ एक लाख रुपए है नगदी। बदमाशों ने महिला का विश्वास नहीं किया और उन्होंने दंपति के मोबाइल पर पैसे क्रेडिट होने का मैसेज चेक भी किया था।