बिहार का सीएम कौन? शिवराज सिंह चौहान निभाएंगे बड़ी भूमिका

MP news: बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? (Bihar New CM) नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद यह सवाल राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का मुख्य मुद्दा बन गया है। ऐसे में बीजेपी ने एक निर्णायक कदम उठाया है। बीजेपी ने बिहार भाजपा विधायक दल का नेता चुनने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) को पर्यवेक्षक बनाया है। शिवराज 14 अप्रैल को बिहार जा सकते हैं और नए मुख्यमंत्री को चुनने में बड़ा भूमिका निभा सकते है। पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी शेयर की है। बता दें कि, शिवराज को पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक भी भी बनाया गया था।