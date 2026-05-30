गुना में भाजपा विधायक अपनी ही सरकार के मंत्रियों पर भड़के, कहा- ऐसे नाकारा मंत्री को हटाओ

वहीं, भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य ने बिजली कंपनी के जीएम अशोक शर्मा को भी फटकार लगाते हुए कहा कि कर्मचारियों के नाम पर फर्जी लोगों की भर्ती मत करो। चापलूसी मत करो, व्यवस्थाएं सुधारो। विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि गुना को बिजली के मामले में मत बदनाम करो। हम तो यही कहेंगे कि मुफ्त में बिजली कौन ले रहा है, किसके दबाब में बिजली मुफ्त में दी जा रही है। बिजली जितनी जलाओ उतना बिल भी दो। मगर मेंटेनेंस के नाम पर अघोषित कटौती मत करो। मेंटेंनेंस के लिए नकली सामान मत खरीदो। पत्ता हिलता है बिजली चली जाती है। इसको सुधारो। उन्होंने कहा कि बिजली के कुप्रबंधन की वजह से मध्य प्रदेश सरकार की बदनामी नहीं सही जाएगी।