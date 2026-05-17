17 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गुना

रात में पति की नींद खुली तो बिस्तर पर नहीं थी नर्स पत्नी, ऊपर के कमरे में देखा तो रह गया सन्न

MP News: नर्स ने घर के ऊपरी कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या की, 4 महीने पहले बेटे ने भी की आत्महत्या, तभी से सदमे में रहती थी।

2 min read
Google source verification

गुना

image

Shailendra Sharma

May 17, 2026

guna

Nurse Found Hanging at Home

MP News: मध्यप्रदेश के गुना में एक नर्स ने घर के छत पर बने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। महिला रोजाना की तरह बीती रात भी खाना खाकर पति के साथ बिस्तर पर सोई थी लेकिन आधी रात को जब पति की नींद खुली तो वह बिस्तर पर नहीं थी। पति ने घर में पत्नी को ढूंढा तो छत पर बने कमरे में पत्नी फांसी के फंदे पर झूलती मिली। पत्नी को फांसी पर लटका देख पति सन्न रह गया। पति ने आस-पड़ोस के लोगों को बुलाया और पत्नी को अस्पताल लेकर पहुंचा लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।

नर्स ने फांसी लगाकर की खुदकुशी

गुना शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के शीतला माता मंदिर इलाके में रहने वाले शंकर सेलर की पत्नी शांति सेलर ने शनिवार-रविवार की दरम्यानी रात घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शांति एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स थी। वो रोजाना की तरह शनिवार को शाम को अस्पताल से वापस घर लौटी और रात में खाना खाकर पति के साथ बिस्तर पर सोई थी। इसके बाद जब रात करीब 3 बजे पति शंकर की नींद खुली तो शांति बिस्तर पर नहीं थी। वो पत्नी को ढूंढते हुए ऊपर के कमरे में पहुंचा तो पत्नी को फांसी के फंदे पर झूलता देखा। पति शंकर ने आसपड़ोस के लोगों को बुलाया और पत्नी को फांसी के फंदे से उतारकर अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

4 महीने पहले बेटे ने किया था सुसाइड

पति शंकर ने बताया कि चार महीने पहले उनके बेटे ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। बेटा भी एक निजी हॉस्पिटल में काम करता था। बेटे की मौत का शांति को सदमा लगा था, बेटे की मौत के बाद से वो सदमे में थी और किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं करती थी। संभवत: बेटे की मौत के गम में ही शांति ने अपनी जान दी है। पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिसके कारण अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि शांति ने आखिर खुदकुशी क्यों की है। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है, पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में ले लिया है। शांति के आत्महत्या करने से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

ये भी पढ़ें

कमरे में संदिग्ध हालत में महिला टीचर के साथ मिला युवक का शव
सतना
satna

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 May 2026 05:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / रात में पति की नींद खुली तो बिस्तर पर नहीं थी नर्स पत्नी, ऊपर के कमरे में देखा तो रह गया सन्न

बड़ी खबरें

View All

गुना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP News: एमपी में महिला तहसीलदार ने पति पर मारपीट का आरोप लगाया

tehsildar aarti gautam
गुना

एमपी में 1000 करोड़ की फैक्ट्री लगाएंगे अडानी, सीएम और ज्योतिरादित्य सिंधिया आज करेंगे भूमिपूजन

Groundbreaking Ceremony for Adani's Factory in MP to be Held Today
गुना

बचपन से कहती थी डॉक्टर ही बनूंगी, आज रोल मॉडल बन गई भील समाज की पहली MBBS Doctor

Success Story
गुना

एमपी में जनगणना ड्यूटी में चले लात-घूंसे, महिला कर्मचारी से जमकर मारपीट

Census Duty
गुना

बारात में घुसा ट्रैक्टर, जान बचाने बग्गी से कूदा दूल्हा, मची भगदड़, VIDEO

Tractor Crashes into Wedding Procession Video viral in guna mp news
गुना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.