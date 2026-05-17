रात में पति की नींद खुली तो बिस्तर पर नहीं थी नर्स पत्नी, ऊपर के कमरे में देखा तो रह गया सन्न

पति शंकर ने बताया कि चार महीने पहले उनके बेटे ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। बेटा भी एक निजी हॉस्पिटल में काम करता था। बेटे की मौत का शांति को सदमा लगा था, बेटे की मौत के बाद से वो सदमे में थी और किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं करती थी। संभवत: बेटे की मौत के गम में ही शांति ने अपनी जान दी है। पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिसके कारण अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि शांति ने आखिर खुदकुशी क्यों की है। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है, पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में ले लिया है। शांति के आत्महत्या करने से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।