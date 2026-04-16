MP में ‘गर्लफ्रेंड’ करेगी जनगणना की ड्यूटी, आ गया सरकारी आदेश !

खबर ये है कि इसको लेकर विवाद हो सकता है। दरअसल, नगरपालिका ने जनगणना के दूसरे चरण के लिए 36 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। गांधी वोकेशनल कॉलेज में 17 से 19 अप्रेल तक होने वाली इस ट्रेनिंग के लिए बकायदा एक सूची जारी की गई। जैसे ही यह आदेश सार्वजनिक हुआ, सबकी नजरें सीरियल नंबर 5 पर जाकर टिक गईं। यहां कर्मचारी के नाम के आगे साफ अक्षरों में गर्लफ्रेंड पंत लिखा हुआ था। हद तो तब हो गई जब उनकी यूजर आइडी में भी अंग्रेजी अक्षरों में गर्लफ्रेंड शब्द का इस्तेमाल किया गया। सरकारी दस्तावेज में इस तरह के नाम की एंट्री देख हर कोई दंग रह गया।