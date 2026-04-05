खूंखार कुत्ते के आतंक का VIDEO, 27 सेकंड में 4 को काटा, कुर्सी मारकर भी नहीं रुका

वायरल वीडियो (Dog Attack Video Viral) क्लिप 27 सेकंड लंबी है। वीडियो में दिखता है कि फारूक, अरमान, शाकिर और मलिक पटेल सहित अन्य लोग घर के आंगन में कुर्सी और खटिया पर बैठकर चाय पी रहे थे। अचानक खेतों की दिशा से घूमता हुआ एक कुत्ता युवकों के पास आता है। जैसे ही वह टहलता है वह अचानक कुर्सी पर बैठे आदमी की गर्दन पर झपटता है। आदमी किसी तरह उसे पीछे धकेलता है। फिर कुत्ता थोड़ी दूर जाता है मुख्य द्वार के पास खड़े एक आदमी की ओर दौड़ता है उस पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है।