6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दमोह

मछली पकड़ने निकले थे मामा-भांजा, खेत की फेंसिंग पार करते ही दोनों की हो गई मौत

MP news: मध्य प्रदेश के दमोह में मामा-भांजे की करंट लगने से मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने खेत के मालिक पर कार्रवाई की मांग की है।

2 min read
Google source verification

दमोह

image

Akash Dewani

Apr 04, 2026

Uncle and his nephew died after being electrocuted in rajgarh (फोटो-Patrika.com)

MP news: मध्य प्रदेश के दमोह में झकझोर देने वाली घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। मगरोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम धूमा में शनिवार सुबह मामा-भांजे की मौत करंट लगने से हो गई। घटना के बाद से गांव में मातम का माहौल है। जानकारी के अनुसार, बकस्वाहा के बगरौदा स्थित धूमा गांव में रहने वाले अस्सू रैकवार और उसका भांजा अभिषेक रैकवार, सुबह-सुबह गेहूं की रखवाली करने के बाद गांव के पास स्थित सुनार नदी में मछली पकड़ने के लिए निकले थे। एक खेत में लगी फेंसिंग को पार करते ही दोनों की अचानक मौत हो गई।

करंट कोई चपेट में आए मामा-भांजा

मिली जानकारी के अनुसार, रास्ते में एक खेत की सुरक्षा के लिए लगाए गए कटीले तारों को पार करते समय दोनों उसमें प्रवाहित बिजली के करंट की चपेट में आ गए। करंट इतना भीषण था कि दोनों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और घटनास्थल पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। सुबह जब ग्रामीणों ने दोनों युवकों के शव खेत के पास पड़े देखे, तो तुरंत पुलिस को सूचना दी।

मछली पकड़ने जा रहे थे

मौके पर मृतकों के पास मछली पकड़ने वाला जाल और ट्यूब भी बरामद हुआ है। सूचना मिलते ही अजब धाम चौकी प्रभारी आर. एस. ठाकुर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा तैयार कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है।

पिता ने की कठोर कार्रवाई की मांग

मृतक के पिता ने बताया कि उनका पोता और बेटा अपनी फसल देखने जा रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि गिरधारी पटेल ने खेत में बिजली के तार बिछा रखे थे और तार में कहीं कोई टूटा या कटा हुआ था। जैसे ही बच्चों ने तार को छुआ, करंट लगने से उनकी मौत हो गई। उनकी मांग है कि गिरधारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनके घर के दो बच्चों की जान जा चुकी है। भतीजा अभिषेक तीन भाइयों में सबसे छोटा था। मृतक अस्सू दूसरा बेटा था और वह भी तीन भाइयों में से एक था।

पुलिस का कहना

मगरोन थाना प्रभारी बीएल पटेल ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। प्रथम दृष्टया मामला करंट लगने का प्रतीत हो रहा है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मर्ग कायम कर मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। मृतक के परिजनों ने खेत के मालिक पर कार्रवाई करने की मांग की है।

ये भी पढ़ें

इंदौर महिला कांग्रेस अध्यक्ष पर सस्पेंस, कतार में कई दावेदार
इंदौर
Suspense Over Indore Women Congress President Several increasing mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Apr 2026 05:41 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / मछली पकड़ने निकले थे मामा-भांजा, खेत की फेंसिंग पार करते ही दोनों की हो गई मौत

बड़ी खबरें

View All

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्कूलों में नहीं पहुंचे बच्चे, औपचारिक रहा प्रवेशोत्सव

सरकारी स्कूलों में खराब रही स्थिति
दमोह

दमोह में 105 सरकारी स्कूलों में नहीं है खेल मैदान, कक्षाओं में गुजर रहा 10 हजार बच्चों का बचपन

मानसिक और शारीरिक विकास के लिए पढ़ाई की तरह जरूरी है खेल मैदान, जिम्मेदार लगाता कर रहे अनदेखी
दमोह

दमोह शहर में शराब दुकान हटाने पांच रोड बंद कर तीन घंटे लोगों ने किया प्रदर्शन

स्थानीय पार्षद बालकृष्ण यादव ने बताया कि स्टेशन चौराहा पर शराब दुकान खुलना गलत
दमोह

एक महीने पहले पति को समझाया, अब फंदे पर लटकी मिली नवविवाहिता, 10 महीने पहले हुई थी शादी

damoh
दमोह

petrol diesel shortage: एमपी के इस जिले में 20 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर ‘स्टॉक’ खत्म, लगे पोस्टर

petrol diesel shortage
दमोह
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.