मछली पकड़ने निकले थे मामा-भांजा, खेत की फेंसिंग पार करते ही दोनों की हो गई मौत

MP news: मध्य प्रदेश के दमोह में झकझोर देने वाली घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। मगरोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम धूमा में शनिवार सुबह मामा-भांजे की मौत करंट लगने से हो गई। घटना के बाद से गांव में मातम का माहौल है। जानकारी के अनुसार, बकस्वाहा के बगरौदा स्थित धूमा गांव में रहने वाले अस्सू रैकवार और उसका भांजा अभिषेक रैकवार, सुबह-सुबह गेहूं की रखवाली करने के बाद गांव के पास स्थित सुनार नदी में मछली पकड़ने के लिए निकले थे। एक खेत में लगी फेंसिंग को पार करते ही दोनों की अचानक मौत हो गई।