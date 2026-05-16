MP में टीचर ने छात्र को इतना पीटा की चली गई जान, बुक भूलने पर दी सजा

mp news: मध्य प्रदेश के दमोह जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। जिले के तेंदूखेड़ा क्षेत्र में स्थित प्राइवेट स्कूल की तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। छात्र की मौत की वजह एक शिक्षिका द्वारा पिटाई को बताया गया। मामला सामने आने के बाद इलाके में गुस्से का माहौल है। मृतक छात्र के परिजनों ने शिक्षिका पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। छात्र की मौत के बाद परिजन शव लेकर न्याय की गुहार लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे थे। एसपी के आदेश के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि, मृतक काव्य के पिता भी एक सरकारी शिक्षक हैं।