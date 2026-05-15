एमपी में घर में फैली जहरीली गैस ! बच्चों की मौत, मां का इलाज जारी

इस घटना ने ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। जेरठ पंचायत में शासकीय स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद वहां न डॉक्टर मौजूद रहते हैं और न ही नर्स। ग्रामीणों के मुताबिक अस्पताल ज्यादातर समय बंद रहता है और भवन केवल नाम मात्र का स्वास्थ्य केंद्र बनकर रह गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब बच्चों की तबीयत गुरुवार शाम से बिगड़ रही थी, तब गांव में प्राथमिक उपचार तक क्यों नहीं मिल पाया? यदि स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी मौजूद होते, तो संभवतः बच्चों को समय रहते उपचार मिल सकता था। ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ने दो मासूमों की जान ले ली। अब घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारी जांच और कार्रवाई की बात कर रहे हैं।